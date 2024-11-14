نفوق رضيع باندا حمراء في حديقة حيوان إدنبره بسبب الألعاب النارية

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تربط الجمعية الملكية لعلم الحيوان في أسكتلندا نفوق رضيع باندا حمراء في ليلة بون فاير بالألعاب النارية ودعت إلى فرض لوائح أشد صرامة.

وقالت الجمعية الملكية لعلم الحيوان في أسكتلندا وهي منظمة خيرية معنية بالحفاظ على الحياة البرية والتي تملك حديقة حيوان إدنبره، إن الأطباء البيطرين يلقون باللائمة في نفوق الباندا روكساي على رد فعلها تجاه الألعاب النارية في المنطقة المحلية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

واختنقت روكساي بقيئها في حديقة الحيوان في ليلة بون فاير المعروفة أيضا باسم بليلة جاي فوكس. ويحي الاحتفال السنوي ذكرى محاولة مجموعة من الرجال الكاثوليكين بقيادة فوكس، قتل الملك جيمس الأول وهو الأمر الذي باء بالفشل.

وقال بن سابل، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية لعلم الحيوان في أسكتلندا، "فقدت روكساي أمها جينجر مؤخرا ولكنها كانت تستجيب بشكل جيد للرعاية المتخصصة من فريق من الخبراء وكانت تأكل بدون مساعدة من أحد".

وأضاف "للأسف اختنقت بقيئها في ليلة بون فاير ويعتقد أطباؤنا البيطريون إن ذلك ربما يكون ردفعل للألعاب النارية".

وقال "كانت روكساي تستطيع الوصول لعرينها ولكن يبدو أن الضوضاء المخيفة كانت أكثر مما تستطيع تحمله. نحن قلقون أيضا من أن تسبب الألعاب النارية توترا لحيوانات أخرى بحديقة الحيوان".

وناشد سابل الحكومتين الأسكتلندية والبريطانية تشديد اللوائح بشأن الألعاب النارية ودعم فرض حظر على بيعها للجمهور العام.