طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كل الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.. أما بالنسبة لحالتى البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 26 17

العاصمة الادارية 26 16

6 اكتوبر 26 16

بنها 26 17

دمنهور 24 16

وادى النطرون 24 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 21

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 16

العريش 26 13

رفح 25 13

رأس سدر 28 17

نخل 23 10

كاترين 19 09

الطور 25 17

طابا 24 16

شرم الشيخ 29 22

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 25 14

السلوم 25 13

سيوة 26 12

رأس غارب 29 20

الغردقة 28 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 28 20

شلاتين 29 20

حلايب 26 21

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 26 14

بني سويف 27 13

المنيا 26 14

أسيوط 27 13

سوهاج 28 14

قنا 29 15

الأقصر 30 14

أسوان 31 17

الوادى الجديد 29 16

أبوسمبل 30 17

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

المدينة العظمى الصغرى



مكة 35 21

المدينة 33 18

الرياض 30 15

المنامة 28 25

أبوظبى 33 26

الدوحة 33 24

الكويت 29 15

دمشق 22 8

بيروت 23 17

عمان 21 09

القدس 21 11

غزة 24 17

بغداد 26 11

مسقط 31 25

صنعاء 25 05

الخرطوم 37 24

طرابلس 25 17

تونس 23 14

الجزائر 23 14

الرباط 21 12

نواكشوط 32 18

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 17 05

إسطنبول 16 11

إسلام آباد 26 12

نيودلهى 31 17

جاكرتا 33 25

بكين 17 07

كوالالمبور 31 24

طوكيو 22 12

أثينا 20 12

روما 16 05

باريس 12 05

مدريد 16 10

برلين 09 05

لندن 12 05

مونتريال 04 -02

موسكو 02 -01

نيويورك 10 03

واشنطن 11 05

أديس أبابا 23 08