إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بطريق بلبيس_ العاشر من رمضان

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة بالجسم ما بين كسور وجروح سحجات وكدمات، صباح اليوم الخميس، وذلك على خلفية تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالقرب مدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث بطريق 'بلبيس- العاشر من رمضان" بالقرب من بوابة العاشر، أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة السيارات والمارة.