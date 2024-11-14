مستعمرون يهاجمون تجمع الرشايدة غرب أريحا

هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأربعاء، تجمع عرب الرشايدة، غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن مستعمرين هاجموا المواطنين في تجمع عرب الرشايدة، قبل أن يتصدى لهم أهالي التجمع ويجبروهم على الانسحاب باتجاه البؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة على أراضي المواطنين في جبل الديوك التحتا.

وأدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين على التجمعات البدوية الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى تهجير خمسة تجمعات تتكون من 18 عائلة يبلغ عدد أفرادها 118 مواطنا، ليضافوا إلى 24 تجمعا تتكون من 266 عائلة يبلغ عدد أفرادها 1517 مواطنا، تم تهجيرهم قسرا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.