جيش الاحتلال: قوات اللواء 188 تواصل العمل في مناطق جديدة جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «قوات اللواء 188 تواصل العمل في مناطق جديدة جنوب لبنان؛ لتدمير بنى تحتية لحزب الله اللبناني».
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «قوات اللواء 188 تقوم بأعمال برية في مناطق جديدة جنوب لبنان».
وادعى أن «القوات اكتشفت في أعمال التفتيش الأخيرة، مستودع أسلحة تابع لقوة الرضوان؛ احتوى على وسائل قتالية عديدة، منها قاذفات RPG وأسلحة قنص وذخيرة».
وأشار إلى «مصادرة جميع الوسائل القتالية الموجودة في المستودع وتدميرها»، بحسب تدوينته.
وزعم أن «القوات كشفت في عملية مداهمة أخرى، منطقة تستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، نحو بلدات الشمال»، لافتًا إلى «تدمير الوسائل القتالية كافة».