محافظ الوادي الجديد يلتقي عددا من المعلمات بمركز الفرافرة لبحث مطالبهن

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر مكتبه بمركز الفرافرة، عددًا من المعلمات المكلفات بالعمل بالفرافرة من مدينة الخارجة ضمن مسابقة 30 ألف معلم، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

واستمع المحافظ لشكواهن، موجهًا بالإعلان بإدارة الفرافرة عن الحاجة لمعلمين من حملة المؤهلات العليا للعمل بالحصة، لكن بشروط سد العجز بالفرافرة لإتمام إجراءات النقل، على أن تتعهد المعلمات بالموافقة على العمل بأماكن العجز بإدارة باريس، وذلك تيسيرًا على السيدات وتخفيفًا لمشقة الانتقال للفرافرة مراعاة لظروف لم شمل الأسرة.

وفي سياق متصل، تم توزيع مكافآت مالية وشهادات تقدير للطلاب المتفوقين والملتزمين بالحضور خلال المحاضرات العلمية للصف الثالث الثانوي تحفيزا للطلاب، والتي تشهد انتظام حضور الطلاب خلال الأسبوع الثالث من عملها بجميع مراكز المحافظة.