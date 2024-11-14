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بيراميدز يواجه الجونة وديًا الجمعة

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 2:57 م | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 2:57 م

يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره نادي الجونة في مباراة ودية الجمعة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، وضربة بداية بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في الرابعة عصر الجمعة على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى كلا الفريقين لتجهيز اللاعبين لعودة الدوري المتوقف حاليا بسبب فترة الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، قبل استضافة نادي ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.


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