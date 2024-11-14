بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تطلب أدله بإجراء انتخابات ديمقراطية

دعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان النظام السياسي الحاكم إلى تقديم أدلة ملموسة على التقدم نحو إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد.

وقدم الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، احاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد فيها أن "الوقت المخصص لتمديد فترة البعثة بدأ يمضي بالفعل، ولا يزال المجتمع الدولية بحاجة إلى أدلة ملموسة على أن قادة هذا البلد والنخبة السياسية ملتزمون حقا بمستقبل ديمقراطي".

كان جنوب السودان منذ حصوله على استقلاله في عام 2011، لا يزال في حالة تمديد للفترة الانتقالية للحكومة، حيث تم إعادة جدولة الانتخابات الآن إلى عام 2026.

وقال رابيندرا جيري، المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنوب السودان، في تصريحات نقلها موقع صوت أمريكا: "بينما تعاني البلاد من صراع داخلي متزايد، فإن التأخير في الإصلاح الديمقراطي يؤثر على الآمال في السلام والاستقرار والتنمية، حتى خارج حدود جنوب السودان، ما يؤثر على منطقة شرق أفريقيا بأكملها".

وأكد جيري: "الوقت ينفد أمام الزعماء السياسيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق السلام، يتعين علينا جماعيا اغتنام الفرصة لجعل هذا التمديد هو الأخير وتحقيق السلام والديمقراطية التي يستحقها شعب جنوب السودان".