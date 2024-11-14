مُستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن وترامب بحثا قضية الرهائن الأمريكيين في غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثار قضية الرهائن الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة، خلال اجتماعه في البيت البيضاوي، في وقت سابق اليوم، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.



وقال سوليفان - في إفادة صحفية - أن الإدارة الحالية بعثت بـ "إشارة" إلى فريق ترامب الانتقالي، بأنها مُستعدة للتعاون من أجل تأمين صفقة للإفراج عن الرهائن.

من جانبه، حذر المبعوث العسكري الإسرائيلي للمفاوضات الرامية إلى تحرير الرهائن المحتجزين في غزة، الميجور جنرال نيتسان ألون، وزراء حكومة بنيامين نتنياهو من أن "الوقت قصير والظروف تتدهور" للرهائن.

ونسبت القناة الـ 13 الإسرائيلية إلى ألون قوله إنه لا يمكن قبول "الركود" في هذه القضية. وأشار إلى أن "الشتاء قادم وظروف الرهائن تتدهور".

ونقل عن الجنرال قوله إن إنجازات الجيش الإسرائيلي خلقت الظروف المناسبة للتوصل إلى اتفاق.