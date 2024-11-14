مسؤول بمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يؤكد استمرار تحسن بيانات التضخم

قال نيل كاشكاري رئيس بنك احتياط مينابولس الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء إن بيانات أسعار المستهلك الأخيرة تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا.

وأكد كاشكاري، الذي تحدث بعد دقائق من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، أنه لم يطلع على البيانات بالتفصيل، لكنه قال إنه واثق من استمرار تحسن معدل التضخم استنادا إلى الأرقام الرئيسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاشكاري قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم "حتى الان اعتقد أن التضخم يمضي في الاتجاه الصحيح.أنا واثق من ذلك، لكننا نحتاج للانتظار.. لدينا شهر آخر أو ستة أسابيع من البيانات التي سنحللها قبل اتخاذ أي قرار بشأن اسعار الفائدة" في إشارة إلى الاجتماع المنتظر للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الأمريكية في مجلس الاحتياط الاتحادي خلال الشهر المقبل.

يذكر أن مجلس الاحتياط خفض أسعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية بعد خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بما يتفق مع تقديرات المحللين.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2ر0% وهو يتفق مع معدل الارتفاع خلال الشهور الثلاثة السابقة إلى جانب توقعات المحللين.

وأضافت الوزارة أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 6ر2% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 4ر2% خلال الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3ر0% شهريا، وهي نفس نسبة الزيادة خلال الشهرين السابقين حسب ما توقعه المحللون.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 3ر3% وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، وتوقعه المحللون.