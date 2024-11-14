الاحتلال يفرج عن مراسلة وفا وطاقم تلفزيون فلسطين في طوباس

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن مراسلة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إسراء غوراني، وطاقم تلفزيون فلسطين، بعد احتجاز دام قرابة سبع ساعات عند حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت غوراني، بأن الاحتلال احتجزهم عند الساعة الواحدة تقريبا، أثناء عودتهم من تغطية هدم الاحتلال لمنزل قيد الإنشاء في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

وأضافت أن جنود الاحتلال استولوا على البطاقات الشخصية لهم، والكاميرات، والهواتف النقالة الخاصة بهم، وفتشوها تفتيشا دقيقاً.

وتابعت أن جنود الاحتلال تركوهم خمس ساعات، ثم عادوا إليهم وأجروا معهم تحقيقاً منفردا عن طبيعة عملهم، والمواد المصورة بالكاميرات، والهواتف النقالة الخاصة بهم، قبل الإفراج عنهم.