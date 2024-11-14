حزب الله ينفذ عدة عمليات ضد إسرائيل حتى اللحظة ومصادر عبرية تتحدث عن حدث صعب جدا

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، موضحا أنه استهدف تجمعات للجنود وقاعدة لوجستية ومقر قيادة، وتصدى لطائرتين مسيّرتين.

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، صدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":



- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية، وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكريا (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة".

- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء (بتوقيت لبنان): "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية، مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، بصلية صاروخية".

- عند ‏الساعة 12:15 من ظهر اليوم الأربعاء: "في إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كفار فراديم بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم الأربعاء: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوي لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية". ‏

- عند الساعة 12:05 من ظهر اليوم الأربعاء: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية". ‏

- عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصلية صاروخية".

- عند الساعة 05:00 من فجر اليوم الأربعاء: "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخية".

في الجهة المقابلة، أفادت مصادر عبرية بمقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة بتفجير مبنى مفخخ وانهياره عليهم في جنوب لبنان، فيما وصفت المصادر الإسرائيلية الحادثة بـ "الحدث الصعب جدا".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 3 جنود بصفوفه في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.