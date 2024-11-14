حزب الله: استهدفنا قاعدة إسرائيلية تبعد 55 كلم عن الحدود

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة "عاموس" بشمال إسرائيل، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية، عند الساعة 02:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، هجوما جويا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة عاموس (قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشماليّة، ومحور مركزي في جهوزيّة شعبة التكنولوجيا)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 55 كلم، غرب مدينة العفولة، وأصابت أهدافها بدقة".

هذا وكشف "حزب الله" في بيان له أنه استهدف اليوم، وللمرة الأولى، قاعدة "الكرياه" (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، أن صافرات الإنذار دوت في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، بعد رصد هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان إلى إسرائيل.

وأشار في وقت لاحق إلى أنه بعد سماع صفارات الإنذار في عدد من المناطق في شمال إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرتين بدون طيار تسللتا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"، موضحا أن "الحدث انتهى، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات".