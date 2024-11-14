الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا ويعتدي على 4 آخرين في برقة شمال غرب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا واعتدت على أربعة مواطنين آخرين بالضرب في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد عز الدين لوكالة «وفا»، بأن الاحتلال اعتقل الشاب نضال حكمت سيف بعد مداهمة منزل في القرية، والاعتداء على أربعة مواطنين آخرين بالضرب.

وأضاف، أن جنود الاحتلال يواصلون اقتحام القرية لليوم الثاني على التوالي، إذ يمارسون أعمال عربدة داخل القرية، ويجبرون أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما اعترضوا بعض المركبات، واستولوا على مفاتيحها.

وأشار عز الدين، إلى أن الاحتلال يتواجد منذ ساعات الصباح على طريق نابلس جنين المقابل لمدخل قرية برقة، ويمنع المركبات من المرور.