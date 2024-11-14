احتجاجات في باريس ضد حفل مؤيد لإسرائيل نظّمته شخصيات يمينية متطرفة

اندلعت احتجاجات في باريس يوم الأربعاء ضد حفل مثير للجدل نظمته شخصيات يمينية متطرفة لدعم إسرائيل. وضم الحفل، الذي كان يهدف إلى جمع التبرعات للجيش الإسرائيلي، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من بين المدعوين.

جاءت التظاهرات عشية مباراة كرة قدم مهمة في ملعب فرنسا الوطني ضد المنتخب الإسرائيلي، وسط توترات متزايدة بسبب الحروب في الشرق الأوسط. وأعلنت السلطات في باريس نشر أكثر من أربعة آلاف شرطي و1600 من موظفي الملعب لتأمين المباراة.

كان من المتوقع أن يحضر سموتريتش، حفلا في باريس بعنوان "إسرائيل إلى الأبد"، الذي نظمته جمعية تهدف إلى "تعبئة القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية". وبعد أيام من الانتقادات المتزايدة، أكد مكتب سموتريتش الأربعاء أنه لن يسافر إلى باريس للمشاركة.

وأثارت دعوة سموتريتش انتقادات حادة من جمعيات محلية ونقابات وأحزاب يسارية، مما أدى إلى تنظيم مظاهرتين في العاصمة الفرنسية. ويُعرف سموتريتش بدعمه القوي للاستيطان الإسرائيلي، وتعرض لانتقادات دولية مؤخرا بعد تصريحاته التي أعرب فيها عن أمله في أن تتيح رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الفرصة لضم الضفة الغربية، وهو ما قد يقوض حلم الدولة الفلسطينية.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية تصريحات سموتريتش بأنها "مخالفة للقانون الدولي" وغير بناءة لجهود تهدئة التوترات الإقليمية.