إيران: نأمل استئناف المفاوضات بين تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات

صرح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، اليوم الخميس، بأن إيران تتوقع أن تستأنف أنقرة ودمشق المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بمساعدة موسكو وطهران.

وقال خاجي: "نأمل أن نرى في المستقبل غير البعيد رغبة حقيقية من جانب تركيا وسوريا لاستئناف هذه المفاوضات".

ووفقا له، فإن الطريقة الوحيدة للقضاء على مشاكل تركيا ومخاوفها بشأن القضايا الأمنية، وكذلك مخاوف سوريا، هي من خلال الحوار السياسي، وكذلك تشكيل لجان الخبراء وتنفيذ التعاون اللازم لذلك، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأكد أنه ينبغي عقد الاجتماعات الرباعية في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن تجديد الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب، من الممكن أن يساعد في تعزيز تسوية سريعة في سوريا.

وقال لافرينتييف: "نعتقد أنه، بالطبع، يجب أن تستمر (الاتصالات)، فهذا من شأنه أن يسهم في الواقع في إيجاد حل أكثر فعالية للأزمة السورية".