محافظ مطروح: توفير 159 فرصة عمل بمفاعل الضبعة النووية خلال شهر أكتوبر

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم توفير 159 فرصة عمل خلال شهر أكتوبر الماضي للشباب من أبناء مطروح والوافدين الراغبين في العمل من العمالة الفنية، تعيين فعلي مؤقت، بالشركات العاملة بالمشروع القومي للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في هذا الملف، وخاصة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من مزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح خالد عبدالعزيز مدير عام مديرية العمل بمطروح أن التعيين مؤقت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت جهات التشغيل طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة عن طريق إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل، وكذلك اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية لتلك الشركات.

وأضاف مدير عام مديرية العمل، أنه تم كذلك تشغيل 188 من الشباب ذكور وإناث من شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت جهات التشغيل طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، مشيرا إلى توفير 333 فرصة عمل بمفاعل الضبعة النووي للشباب من المقيمين بالمحافظة والوافدين خلال شهر سبتمبر الماضي.