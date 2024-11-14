أكرم القصاص: كثير من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية عن حقوق الإنسان في مصر مسيسة

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أن الجلسات التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لها دور مهم فى تقارب وجهات النظر.



وأضاف القصاص خلال كلمة له فى اللقاء الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن كثير من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية عن حقوق الإنسان فى مصر "مسيسة"، مشيرا الى أنه من المهم الرد من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان على مثل هذه التقارير وأنه علينا مخاطبة الداخل والرد على ما يثار.



وأشاد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أنها لم تأخذ حقها فى الترويج الكافى.