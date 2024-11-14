سون يصبح ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب كوريا الجنوبية

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حقق المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، رقمًا مميزًا مع منتخب بلاده خلال مواجهة الكويت، المقامة حاليًا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل سون هدفا خلال مواجهة منتخب بلاده كوريا الجنوبية والكويت، المقامة حاليًا على ملعب جابر الأحمد، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وأصبح سون هيونج ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب كوريا الجنوبية برصيد 50 هدفًا، بعد تسجيله في شباك المنتخب الكويتي مساء اليوم الخميس.

ويتصدر تشا بوم كون قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب كوريا الجنوبية برصيد 58 هدفا، فيما يحتاج سون إلى 8 أهداف لمعادله الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده.