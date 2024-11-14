إحالة مدير مدرسة ببورسعيد للتحقيق بسبب عدم الانضباط

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قرر طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، إحالة مدير مدرسة السادات الثانوية التجارية، للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية.

وأكد الغرباوي، أن هذا الإجراء يأتي على خلفية التقصير في إجراءات الأمن بالمدرسة، وخروج الطلاب في غير المواعيد المقررة رسميا من إدارة التعليم الفني، وعدم الانظباط العام من هيئة التدريس.

وأوضح أن تعليم بورسعيد دائما ما يسير على نهج وخطى الدولة بعدم التستر على المخالفين أو المقصرين.

وأشار إلى أن التحقيقات التى ستتم بمعرفة إدارة الشئون القانونية ستوضح للمسئولين من هم المقصرين ومحاسبتهم بالقانون.

جاء ذلك بحضور أشرف بهنسى مدير عام التعليم الفني، وأحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية، و محمد رمزي مدير إدارة التعليم التجاري.