إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد ياسر عرفات في تونس

أحيت سفارة دولة فلسطين والجالية الفلسطينية في تونس، الذكرى العشرين لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، بمشاركة كوادر منظمة التحرير الفلسطينية وممثلي فصائل العمل الوطني وطلبة فلسطين الدارسين في المعاهد والكليات والجامعات التونسية، وممثلي المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم إن الرئيس الشهيد ياسر عرفات رحل بجسده عن فلسطين، لكن إرثه النضالي ما زال راسخا لدى أبناء شعبنا وقيادته، مشيرا إلى أن كوفية "أبو عمار" أصبحت رمزا عالميا للنضال ضد الاستعمار والاستبداد والظلم والتدمير والقهر.

من جانبه، استذكر رئيس الجالية الفلسطينية في تونس، سيف الدين الدريني، مناقب الشهيد ياسر عرفات الذي عمل على تثبيت حقوق شعبنا وقراره الوطني المستقل، وحمل قضية فلسطين إلى المحافل الدولية كافة.