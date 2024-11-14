لوكاكو يقود تشكيل بلجيكا لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم

أعلن دومنيكو تيديسكو، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه منتخب إيطاليا، في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، الخميس، على ملعب الملك بودوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إيطاليا، قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة الأولى من التصنيف الأول برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف فرنسا الثاني برصيد 9 نقاط.

ويدخل منتخب بلجيكا مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: زينو ديباست، ووت فايس، آرثر ثياتي وتيموتي كاستاني.

خط الوسط: ماكسيم دي كويبر، آرني إنجيلس وأمادو أونانا.

الهجوم: لياندرو تروسارد، لويس أوبيندا وروميلو لوكاكو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مارتن فانديفوردت، ماتز سيلس، كيليان سارديلا، أوريل مانجالا، آرثر فيرميرين، ألبيرت لوكونجا، ماتي سميتس، سامويل مبانجولا، دودي لوكيباكيو، جوهان باكايوكو وأمين الدخيل.