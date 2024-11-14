التعليم: اليوم انتهاء مهلة تحديث بيانات طلاب الأول والثاني الثانوي

تغلق وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس باب تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ووجهت المدارس الثانوية الطلاب بضرورة مراجعة استماراتهم الإلكترونية قبل مساء الخميس موعد إغلاق الموقع.

وأوضحت أنه من وجد أي أخطاء يتوجه للمدرسة لمراجعة الاستمارة وتصحيح الأخطاء، على أن يقوم الطلاب بطباعة الاستمارة بعد مراجعتها.

كانت الوزارة قد أتاحت مراجعة بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام للتقدم لامتحانات العام الدراسى 2024/ 2025، وأوضحت أنه يلزم مراجعة البيانات بدقة وفى حالة وجود بيان يرغب الطالب فى تعديله يجب عليه التوجه إلى المدرسة قبل حفظ البيانات على الاستمارة الإلكترونية.

ويمكن للطالب تحديث البيانات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من خلال استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.