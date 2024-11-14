محكمة في الأرجنتين تؤيد إدانة الرئيسة السابقة كيرشنر

أيدت محكمة في الأرجنتين يوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة ست سنوات والمنع مدى الحياة من تولي المناصب العامة ضد الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، وفقا لتقرير صحفي.

وأدينت كيرشنر في البداية في عام 2022 بتهمة اختلاس أموال عامة، ثم تقدمت باستئناف، لكن المحكمة الجنائية الاتحادية أيدت الحكم الأصلي، حسبما ذكرت صحيفة "لا ناسيون".

وتعتزم كيرشنر استئناف هذا الحكم الجديد أمام المحكمة العليا. وإلى أن يصدر الحكم النهائي، ستظل حرة طليقة، حسبما ذكرت الصحيفة.



ويُقال إن رئيسة الدولة السابقة (2007-2015) وزوجها المتوفى الآن، الرئيس السابق نيستور كيرشنر، الذي كان في السلطة من عام 2003 إلى عام 2007، منحا خلال فترة توليهما منصب رئيس الدولة عقودا عامة لمقاول بناء صديق دون أي عملية مناقصة.



وتحظى كيرشنر بشعبية في الأرجنتين بقدر ما هي مثيرة للجدل، وكانت نائبة الرئيس في عهد الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز، ولكنها كانت تعتبر وسيط السلطة الحقيقي في بوينس آيرس. كما يتم التحقيق معها في قضايا أخرى تتعلق بغسيل أموال وفساد.