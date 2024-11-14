شل تطلب من إحدى المحاكم البريطانية عدم وقف مشروع للغاز بسبب خطأ في الترخيص

حثت شركة الطاقة متعددة الجنسيات (شل) إحدى المحاكم البريطانية على عدم تهديد الجدوى التجارية لأحد حقول الغاز في بحر الشمال بوقف تنميته، رغم اعتراف الشركة بوجود خلل في عملية الحصول على ترخيص المشروع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شل اعترفت في هذه القضية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على صناعة النفط والغاز البريطانية، بوجود خطأ قانوني في الحصول على رخصة حقل غاز جاكدو أمام ساحل منطقة ابردين، لكنها طلبت من المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا السماح باستمرار تنمية الحقل.

وطعنت منظمتا السلام الأخضر وأبليفت المعنيتان بالبيئة على الموافقة على حقلي غاز جاكدو وروزبنك لأن تقييمات الأثر البيئي للمشروعين لم تأخذ في الاعتبار سوى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن استخراج النفط والغاز، وليس الانبعاثات الكربونية الأكبر حجماً الناجمة عن استخدام الوقود المستخرج من الحقلين من قبل المستهلكين.

وتطالب المنظمتان بوقف كلا المشروعين حتى يتم استكمال عملية الموافقة الجديدة. وقالت كريستين أونيل، ممثلة شركة شل، إن الشركة "تصرفت بشكل قانوني" طوال الوقت وطلبت من المحكمة التركيز على الحلول المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار الوقت الطويل والاستثمار الذي تم بالفعل في المشروع.