محافظ أسيوط يشهد التدريب الأساسي لتشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، التدريب الأساسي لمشروع "تشغيل الفتيات في المبادرات بالعناية بالصحة الإنجابية" للحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بمركز النيل للتدريب التابع لمديرية الصحة، والذي تنفذه جمعية إشراقة حياة لتنمية المجتمع بالبداري، والممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ضمن منحة الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، وعدد من الفتيات المستفيدات من المشروع.

وأكد المحافظ أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والتنسيق والتعاون والوقوف جنباً إلى جنب مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى تحقيق التنمية الفعلية والمستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل فئاتهم خاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن الخدمات.

كما أشار إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى السيدات تجاه قضايا السكان وتنظيم الأسرة من خلال الرسائل الصحية لموضوعات الصحة الإنجابية، وذلك بتنفيذ زيارات منزلية يومية للأسر بتلك القرى بالتنسيق مع الرائدات الريفيات التابعين لمديرية الصحة وتدريبهم بمعرفة فريق تنظيم الأسرة بمديرية الصحة على تلك الرسائل لزيادة معدلات التردد على عيادات تنظيم الأسرة سعياً لخفض معدلات المواليد.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يتم تنفيذه بقرى "كوم سعدة، الكوم الأحمر، منشأة البداري، الجزيرة الغربية، الجزيرة القبلية" التابعة لمركز البداري بالتعاون مع جمعية إشراقة حياة لتنمية المجتمع بالبداري ولمدة 8 أشهر، وذلك بهدف إيجاد فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية للمساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة للارتقاء بصحة الأم والطفل في المجتمعات المستهدفة ورفع الوعي الصحي والارتقاء بالخصائص السكانية بتلك المناطق.

وأضاف أبو النصر أن المشروع يوفر 61 فرصة عمل ما بين "مرشدات صحية، مشرفات"، حيث يعتمد المشروع على تكامل الخدمات التي تقدمها الدولة مع الجهود الأهلية وعلى الأساليب التنموية المستحدثة في إنماء الأسر محدودة الدخل وتدعيم أنشطة الاتصال والإعلام والتعليم، ومد خدمات الإعلام والاتصال المباشر، والتوعية الصحية عن طريق المشرفات والمرشدات إلى المنازل.

يذكر أن المشروع يأتي بمنحة قدرها 1.5 مليون جنيه ضمن 5 مشروعات شهد توقيعها اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ5 جمعيات بمحافظة أسيوط بإجمالي تكلفة 6.65 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي.