القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات الاتحادات الطلابية

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب لمتابعة تقدم الطلاب للترشح بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا للعام الجامعي 2024-2025، التي تم فتح باب الترشح لها اليوم، وفقا للجدول الزمني الذي اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح "حسين"، في تصريحات صحفية اليوم، أن اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالًا كثيفًا من الطلاب بكليات الجامعة المختلفة للترشح في اللجان الثقافية والاجتماعية والعملية والجوالة والخدمة العامة ولجنة الأسر واللجنة الاجتماعية والفنية.

وأشار إلى أن الجامعة تتيح الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب في جو ديمقراطي، مؤكداً أهمية انتخابات اتحاد الطلاب لدورها في تعبير الطلاب عن آرائهم وطموحاتهم، وتنمية مهارات القيادة لديهم، مشيدًا بأداء غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب في استقبال استمارات المرشحين من جميع كليات الجامعة ومراجعتها أولا بأول.

يذكر أنه وفقًا للجدول الزمنى، تم فتح باب الترشح اليوم 14 نوفمبر، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

فيما تقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر.

كما تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.