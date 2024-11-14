محتجون مناصرون للشعب الفلسطيني يتحدون الحظر مجددا في أمستردام

احتشد محتجون مناصرون للشعب الفلسطيني وسط العاصمة الهولندية أمستردام يوم الأربعاء في ظل سريان حظر للمظاهرات فرضته السلطات المحلية في أعقاب أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.





وذكرت وكالة "رويترز"، أن "المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين احتشدوا وسط أمستردام يوم الأربعاء في تحد لحظر فُرض بعد أعمال عنف اندلعت قبل وبعد مباراة لكرة قدم بين ناديي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي".



وأشارت الوكالة إلى أن المتظاهرين "رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات قالوا فيها.. أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية.. حرروا فلسطين".



وأفادت "رويترز" بأن الشرطة التي تتمتع بصلاحيات موسعة للتفتيش والاعتقال في العاصمة الهولندية اعتقلت مئات المتظاهرين أو أبعدتهم منذ اشتباكات الأسبوع الماضي بموجب إجراءات الطوارئ المفروضة حتى يوم الخميس.



وقالت إدارة شرطة أمستردام في بيان: إن "مشجعي مكابي هاجموا سيارة أجرة وأحرقوا علم فلسطين وطاردتهم جماعات مناهضة لإسرائيل على دراجات نارية وضربتهم بعد نداء عبر الإنترنت لسائقي سيارات الأجرة".



وأضاف البيان: "تلقى خمسة أشخاص العلاج من إصابات وخرجوا من المستشفيات، ورافقت الشرطة المئات من مشجعي مكابي إلى فنادقهم".

وندد الساسة الإسرائيليون والهولنديون بأعمال العنف الأخيرة ووصفوها بأنها معادية للسامية وتحدثوا عن ذكريات اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

فيما قال المؤيدون للفلسطينيين إن هجماتهم كانت ردا على هجوم شنه أنصار مكابي وهتافات استفزازية معادية للعرب.

ووفقا لـ"رويترز"، لا يزال أربعة من بين 62 مشتبها بهم اعتقلوا خلال أعمال العنف، بما في ذلك 10 إسرائيليين، قيد الاحتجاز، وما زالت الشرطة تبحث عن مشتبه بهم.

وأضافت الوكالة أن المزيد من الأشخاص تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب التي وقعت مساء الاثنين في حي غرب أمستردام الذي تقطنه أغلبية من المهاجرين، حيث يتعاطف الشباب الهولنديون من أصول عربية مع الفلسطينيين في غزة.

وقد بدأت أعمال شغب في أمستردام ليلة الجمعة الماضي بين مشجعين إسرائيليين كانوا يحضرون مباراة لفريق إسرائيلي وبين مناصرين لفلسطين ردا على استفزازات طالت أعلام الدولة الفلسطينية بالنزع والتمزيق.

وسبق هذه التصرفات ما أقدم عليه المشجعون الذين وصلوا من إسرائيل إلى هولندا عندما نزعوا ومزقوا أعلام الدولة الفلسطينية المعلقة على واجهات محال ومبان وهم يطلقون الهتافات المؤيدة لقتل أطفال غزة.