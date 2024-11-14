إيطاليا تهزم بلجيكا وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

انتصر المنتخب الإيطالي على حساب مستضيفه البلجيكي بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب الملك بودوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وضمن المنتخب الإيطالي، بانتصار اليوم، تأهله لمرحلة الإقصائيات من بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الثالث على التوالي.

ويدين المنتخب الإيطالي بفوزه في مباراة اليوم للاعبه ساندرو تونالي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع منتخب إيطاليا رصيده للنقطة 13، في صدارة المجموعة الأولى من التصنيف الأول، فيما تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث خلف فرنسا الثاني برصيد 10 نقاط.