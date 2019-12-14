قطر: «تقدم طفيف» في سبيل حل الخلاف الخليجي



صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، بأن "تقدما طفيفا" تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول الرباعى العربي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين).

وردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي فى الرياض، قال الوزير محمد بن عبد الرحمن لوكالة رويترز إن "تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف".

وكان وزير الخارجية البحرينى، خالد بن أحمد آل خليفة، قد أعرب فى وقت سابق عن أسفه لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع دول الرباعى العربي، مشيرا إلى أن الأمر كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع القمة الخليجية الأربعين في الرياض.

كما أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن الأزمة القطرية مستمرة وأن غياب أمير قطر تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه.

وترأس رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، وفد بلاده في اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن الأمير تميم الذي كان قد تلقى دعوة للحضور من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.