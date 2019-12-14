طارق عامر يجتمع بمستثمري السياحة في شرم الشيخ لإقرار مبادرة دعم السياحة وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات

عقد طارق عامر محافظ البنك المركزي، اجتماعا هاما مساء اليوم السبت، مع عدد من مستثمرى وقيادات القطاع السياحي الخاص على هامش انعقاد منتدى شباب العالم الذي بدأت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات البنوك والجهاز المصرفي وبعض ممثلي القطاع السياحى الخاص.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مبادرة لدعم صناعة السياحة وتمكينها من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات.

جاءت المبادرة بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي،.ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل المبادرة كاملة من البنك المركزي خلال ساعات.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تفاصيل المبادرة التي تضمنت تخصيص 50 مليار جنيه لتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بشروط ميسرة، وقرارا مهم من البنك حول غرامات التأخير وفوائد القروض والديون.

كما تضمنت المبادرة عدة مزايا خاصة للمستثمرين السياحيين في طابا ونويبع وسانت كاثرين؛ لمنحهم فرصة أكبر في التطوير وجذب مزيد من السياحة في تلك المنطقة التي تعاني منذ سنوات.

وطالبت جمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات السياحية المختلفة بضرورة الاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي وافق عليها مؤخرا لدعم الصناعة المصرية، مؤكدين أن القطاع السياحي أولى القطاعات بالمساندة نظرًا للظروف التي مر بها خلال الـ8 سنوات الماضية؛ بسبب حالة الانحسار السياحي التي مرت بها البلاد وقيام أهم الدول المصدرة للسياحة بفرض حظر السفر إلى مصر.