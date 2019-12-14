إيني الإيطالية تتوقع استقرار سوق النفط بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين

توقع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول كلاوديو ديسكالزي اليوم السبت، بأن يساهم الاتفاق الجزئي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الصين في جعل سوق النفط العالمي أكثر استقرارا.

وأضاف ديسكالزي في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج من الدوحة قائلا إن متوسط سعر برميل النفط الخام سيتراوح ما بين 60 إلى 65 دولارا في عام 2020، وذلك يعود فى جانب منه إلى القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها أوائل هذا الشهر بتمديد خفض الإنتاج وتبنى خفضا إضافيا.

وتراوح سعر خام برنت القياسي هذا العام ما بين مستوى منخفض فى وسط تعاملات يوم الثانى من يناير وبلغ 51ر52 دولارا للبرميل إلى مستوى مرتفع سجله فى الخامس والعشرين من أبريل الماضى وبلغ 60ر75 دولارا.

وقد سجل سعر التعاقدات الآجلة للنفط بنهاية التعامل فى بورصة لندن يوم الجمعة 22ر65 دولارا للبرميل.

ويسعى تحالف "أوبك بلس" ، الذى يضم الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ والدول المتحالفة معها من غير أعضاء أوبك ، إلى كبح جماح زيادة المعروض فى السوق وذلك لدعم أسعار النفط في ظل معدلات الإنتاج العالية من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الدول بالإضافة إلى توقعات ضعف الطلب.

وأشار ديسكالزي إلى أن شركة إيني ستبدأ إلى جانب شركة توتال الفرنسية وشركة نوفاتك الروسية، أعمال التنقيب في منطقة التنقيب رقم 4 بلبنان خلال الربع الأول أو الربع الثاني من عام 2020.

وفيما يخص الوضع في ليبيا، قال ديسكالزي إن أولوية إيني هي سلامة موظفيها، مشيرا إلى أن الشركة لديها عمليات في حقل الفيل النفطي الذي شهد استئناف للإنتاج فى الأسبوع الماضى عقب توقفه لفترة قصيرة بسبب ما وصفته المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا بنشاط إجرامي.