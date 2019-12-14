طارق يحيى: مواجهة الزمالك ستكون صعبة لهذا السبب

يرى طارق يحيى، طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن مباراته أمام الزمالك ستكون صعبة، بعد تولي الفرنسي باتريس كارتيون القيادة الفنية للفريق وتحقيق الفوز مؤخرًا على بيراميدز في الدوري المصري، بثنائية دون رد.

ويواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال يحيى، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر": "مباراتنا مع الزمالك ستكون صعبة وهناك أمور تجددت داخل الفريق، بعد التعاقد مع كارتيرون".

وأوضح: "الزمالك قدم أداء جيدًا أمام بيراميدز وذلك قبل تحقيقه نتيجة إيجابية بالفوز بثنائية ، كارتيرون المدير الفني يعمل بشكل جيد مع الفريق، والمباراة ستكون صعبة وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة".

وتابع: "الزمالك تأثر مع الصربي "ميتشو" بتغيير مراكز بعض اللاعبين وعدم ثبات التشكيل، وإلى حد كبير متفائل مع كارتيرون".

واختتم: "طلائع الجيش لديه 4 مباريات قبل يناير المقبل، وسنحاول بعدها أن نحدد احتياجاتنا مع إدارة النادي، ولو هناك مجال أن نأخذ لاعبين من الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، لن نتردد أن نطرق باب أي ناد".