بنك مصر الراعى الرئيسى لمعرض «أرتيجيانو» للحرف اليدوية بإيطاليا

قام بنك مصر برعاية معرض «أرتيجيانو» للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا، نظرا لمشاركة مصرفى المعرض باعتبارها الدولة ضيف الشرف لعام 2019.

وشارك فى الجناح المصرى فى المعرض أكثر من 50 عارضًا، بمنتجات مختلفة على مساحة 500 مترا مربعا، ويعد هذا المعرض أهم حدث تجارى للمستهلك فى العالم يحتفى بالحرفيين والمؤسسات الصغيرة ويحضره أكثر من مليون و300 ألف زائر ويعتبر فرصة تسويقية للمنتجات عالية الجودة، وانطلاقا من حرص بنك مصر على تقديم خدمات جديدة ومتنوعة لعملائه، فقد قام بتقديم دعمه الكامل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للمشاركة فى معرض الحرف اليدوية وذلك لفتح أسواق خارجية وخلق فرص تصديرية لها.

وجاءت رعاية بنك مصر لهذا المعرض فى إطار المشاركة الفعالة لبنك مصر فى تنفيذ استراتيجية الدولة فى دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يتيح المعرض فرصة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الممولين من بنك مصر.

ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التى تلتزم بمتطلبات البنك المركزى ووصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزى والتى تنتهى فى 01/01/2020، محققا بذلك طفرة فى زيادة نسب النمو فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، ويأتى هذا انطلاقا من توجهات الدولة وتماشيا مع متطلبات البنك المركزى المصرى الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالى حجم محفظة التمويل؛ لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومى مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومى من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلية.

ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى.