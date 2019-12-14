تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعاقد ناديه مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد فسخ عقده مع نادي أفيس البرتغالي، منذ أيام.

وأعلن الأهلي ظهر أمس الجمعة عن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كهربا واحد من اللاعبين المميزين جدًا وإمكاناته وقدراته كبيرة، الجميع يعلم ذلك جيدًا، لا أريد أن أتحدث عن الماضي".

وتابع: "الفترة المقبلة يجب أن يعرف "كهربا" قبل الجميع أنه أمامه الكثير من العمل والأهداف التي يجب ان تحقق، الأهلي مختلف عن أي ناد آخر".

وأضاف: " شخصية كهربا ستناسب الأهلي، هذا شئ أنا متأكد منه، سنساعده على التطوير وهو أيضًا على تحقيق المزيد من الألقاب، محليًا وإفريقيًا".

وأوضح: "المقبل سيكون تحت إطار المسئولية، نفتقد العمل الجماعي في المنظومة الرياضية بشكل عام، وهي نقطة مميزة في الأهلي".

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن منذ قدوم المدرب السويسري رينيه فايلر، إلى الأهلي وهو يركز على أدق التفاصيل والتي يعتقد البعض أنها (هايفة) وليست لها أهمية.

واستكمل: " هذه التفاصيل عندما يتم تجميعها تعطي عمل كبيرة، يصل إلى البطولة أو أريحية ومزيد في تطور المستوى، والتفاصيل الصغيرة حتى في ردود الأفعال أو الاستعداد للمباريات تكون مفيدة كثيرًا".

واختتم: "نسير بشكل جيد في الدوري وعلى المستوى الإفريقي، والموسم ما زال طويلًا، وأمامنا مشوار طويل جدًا في البطولتين، واتمنى أن نكون على قدر المسئولية".