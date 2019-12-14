أكد سام مرسي قائد نادي ويجان الانجليزي، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، لا يتوقف عن العمل وتطوير مستواه، مشيرًا إلى أن اللعب بجواره في صفوف الفراعنة ملهم للنجاح.

وقال سام مرسي في تصريحاته لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "صلاح مثل اللاعبين الكبار لا يهدأ، يعملون أكثر من أي شخص آخر، أنا أتذكر عندما رأيته وكنت أفكر قائلًا، ما هذا؟ أنا على أميال من هذا المستوى الذي يقدمه".

وأضاف: "أنه نجم كبير ويعمل بهذا القدر من الاجتهاد، وهذا ما يجب أن تقوم به عندما تكون بين الصفوة، والتواجد في محيط هؤلاء اللاعبين شيء ملهم".

وتابع: "هو حقًا شخص جيد، وودود، هو دائمًا يضحك ويمرح، ويلعب دائمًا، هو شخص يأخذ الأمور ببساطة، ليس مغرورًا، وهو يحب عمله وليفربول لأقصى درجة."

وتحدث عن المنتخب الوطني، قائلًا: "لقد تواجدت مع المنتخب من قبل ولكن في فترة أجيري لم يختارني، لكن هناك الآن مدير فني جديد، وأعتقد انه يتابعني لذا يجب الآن أن أحاول استغلال الفرصة."