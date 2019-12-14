محافظ الوادى الجديد يكرم 82 من حفظة القران الكريم بالفرافرة

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء مركز الفرافرة تحت إشراف مديرية الأوقاف، وذلك علي ثلاث مستويات "القرآن كاملاً - نصف القرآن - ربع القرآن " على أن يتم منح الفائزين مكافأة مالية مجزية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده المحافظ لتكريم 82 من حفظة القرآن الكريم بالفرافرة، حيث وجه أيضًا بتكريم أولياء الأمور في حالة وجود توأم من الحفظة.

يذكر أن محافظ الوادى الجديد يجرى جولة لمدة يومين بمركز الفرافرة لتفقد عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالإضافة إلى عقد لقاءات مع المواطنين للوقوف على احتياجتهم.