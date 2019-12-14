محكمة سودانية تعاقب البشير في قضية النقد الأجنبي وتسقط السجن عنه لبلوغه الـ70



أدانت محكمة سودانية، اليوم السبت، الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في قضية حيازة النقد الأجنبي، وأصدرت حكمًا مخففًَا عليه بإيداعه عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي.

وأفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، بأن المحكمة أسقطت السجن عن البشير؛ لبلوغه سن السبعين، وقررت إيداعه في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في القضية.

وتضمنت تفاصيل الاتهام التي تلاها القاضي، العثور على 6 ملايين يورو في منزل البشير، عقبق مداهمته عقب عزله من منصب الرئيس.

وعقب إعلان الحكم، صرح البشير لقناة «العربية»، من داخل قفص الاتهام، بأنه لا تعليق لديه على حكم القاضي.

يذكر أن القانون السوداني لا يتيح توقيع عقوبة السجن أو الإعدام على من بلغ الـ70 عامًا لاعتبارات إنسانية، إلا في حالتي القصاص والحدود، وفقًا للخبير القانوني السوداني، عادل عبدالغني، في تصريحات لـ«العربية».