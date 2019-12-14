قرض من الاتحاد الأوروبي وفرنسا لموريشيوس

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ذكرت صحيفة "لو موريسيان" أن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية سيقرضان موريشيوس أربعة مليارات روبية (110 مليون دولار) للبنية التحتية للمطارات في الدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي وجزر مجاورة، بدون الكشف عن مصدر تلك المعلومات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن الصحيفة قولها إنه سيتم استثمار الأموال في انشاء مهبط جديد للطائرات طوله 4ر2 كيلومتر بجزيرة "رودريجيز" التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، المعروفة بشواطئها البكر ومناظرها الطبيعة الخلابة.

وأضافت الصحيفة التي تصدر في مدينة بورت لويس، عاصمة موريشيوس أن منشآت جديدة ستضم صهاريج لتخزين الوقود وبرج مراقبة.

وكانت موريشيوس، التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي لإيراداتها من العملات الأجنبية، قد وافقت أمس الجمعة على خطة رئيسية جديدة لتنمية البنية التحتية للمطار لعقدين مقبلين.