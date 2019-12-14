 تقرير: شقوق في سد نفايات لشركة فالي إس أيه للتعدين بالبرازيل - بوابة الشروق
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تقرير: شقوق في سد نفايات لشركة فالي إس أيه للتعدين بالبرازيل

شركة فالي إس أيه للتعدين
شركة فالي إس أيه للتعدين
(د ب أ)
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:57 م | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:57 م

أظهرت وثائق من ممثلي الادعاء في البرازيل أن سد النفايات التابع لأكبر شركة في العالم لاستخراج خام الحديد "فالي إس أيه" في مدينة نوفا ليما بولاية ميناس جيرايس به شقوق، وفقًا لتقارير قناة "ريكورد تي في".

أكدت شركة "فالي إس أيه" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أنباء بلومبرج وجود شقوق، وأضافت أن الهيكل "يتم مراقبته بانتظام" ويظهر علامات على الاستقرار.

وذكر المكتب الصحفي للشركة أنه لا يوجد خطر وشيك من انهيار السد.

يشار إلى أن لجنة من الخبراء قالت أمس الأول الخميس إن التصميم المعيب هو السبب الرئيسي وراء الحادثة المميتة لانهيار سد النفايات التابع لنفس الشركة في مدينة برومادينيو بولاية ميناس جيرايس في يناير الماضي.


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