ارتفاع قتلى الأمطار الموسمية في شرق أوغندا تصل إلى 21 شخصا

ذكر مسؤولون حكوميون في أوغندا، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ انتشلوا 13 جثة أخرى من تحت الأنقاض بعد الانهيارات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت عدد من المنازل في شرق البلاد.

ويرفع هذا عدد القتلى في المنطقة إلى 21. وهناك 26 آخرين مفقودين ونحو 80 ألف نزحوا منذ بداية ديسمبر.

وتسببت الأمطار الموسمية الجارية في انهيارات أرضية في القرى في مقاطعة بودودا عند سفح جبل إلجون وهو بركان خامد.

وقال رئيس مقاطعة بودودا، ويلسون وتيرا، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لقد انتشلنا حتى الآن 21 جثة. ونعتقد أن 26 شخصا مازالوا مطمورين تحت الأرض".

وقال إن رجال الإنقاذ يعملون بكد لانتشال الجثث .

وأضاف: "إذا ما فشلنا في انتشال المزيد من الجثامين في الأسبوع المقبل فسوف نقوم باعتبار هذه الأماكن مقابر جماعية".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوغندا وغيرها من الدول في شرق أفريقيا تعرضت

"لأمطار غزيرة استثنائية وفيضانات".

وأضافت وكالة الأمم المتحدة محذرة: "تدمرت المنازل والبنية التحتية وسبل المعيشة في المناطق الأسوأ تضررا، ويرتفع خطر الأمراض المعدية –من بينها الكوليرا-". وتوفى العشرات من الأشخاص.

ويرجع هطول الأمطار الغزيرة إلى ظاهرة مناخية يطلق عليها " ثنائية القطب في المحيط الهندي"، وقال المكتب إنها من المتوقع أن تختفي خلال الأسابيع المقبلة، ولكن "من المرجح استمرار هطول الأمطار خلال شهر ديسمبر الجاري، ومن الممكن أن تزداد قوتها".