مؤتمر للمانحين في تيرانا الشهر المقبل لمساعدة ألبانيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

أعلنت اللجنة الأوروبية اليوم السبت، أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت على عقد مؤتمر للمانحين في تيرانا الشهر المقبل من أجل مساعدة ألبانيا في إعادة تعمير المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضربها الشهر الماضي.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين أوضحت في تصريحات بهذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي أبدى التزامه بتعمير المناطق المضارة من الزلزال على المدى الطويل.

كان الزلزال الذي ضرب المناطق الواقعة غرب تيرانا الشهر المنصرم بقوة 4ر6 درجة على مقياس رختر قد أسفر عن مصرع 51 شخصا وجرح 3000 آخرين، فيما أدى كذلك إلى تشريد أكثر من 13 ألف شخص.

يشار إلى أن حكومة البانيا ناشدت المجتمع الدولى تقديم مساعدات مالية من اجل تنفيذ وعودها باعادة اعمال المناطق المتضررة بحلول نهاية العام القادم ، فيما رصدت نحو 117 مليون دولار لهذا الغرض.