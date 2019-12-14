علق خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على تعاقد النادي الأهلي، مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأبيض ونادي أفيس البرتغالي السابق.

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق بالقلعة الحمراء عن ضم محمود كهربا لصفوف الأهلي، لمدة 4 مواسم ونصف، على أن تبدأ مع بداية فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وقال جلال في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": " بكل تأكيد لست راض عن ما فعله (كهربا) ورحيله عن الزمالك في توقيت قاتل جدًا في الموسم".

وأوضح: "كنا في حاجة لوجوده، والفريق كان يعتمد عليه بشكل كبير جدًا مع السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، وكان من الممكن أن ينهي الموسم ويرحل أو يتحدث مع مجلس إدارة الأبيض حول تعديل عقده".

وتابع: " بشكل فني الأهلي لا يحتاج لكهربا لمتلاكه في هذا المركز العديد من اللاعبين المميزين أمثال رمضان صبحي وحسين الشحات وأحمد الشيخ وأجاي، على عكس الزمالك الذي يعاني من النقص العددي في هذا المركز".

واختتم: "الجميع لا يختلف على كهربا، هو لاعب جيد جدًا يمتلك خبرات كبيرة محلية ودولية، شارك في كأس العالم مع المنتخب ويعد من العناصر المؤثرة في مركزه".