شيفيلد يونايتد يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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فاز شيفيلد يونايتد على أستون فيلا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب برامال لين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء الفريق، فيما شارك محمود حسن تزيزيجيه في المباراة كبديلا في الدقيقة 80 على حساب أنور الغازي.

وتقمص جـون فـليك دور البطولة وسجل هدفي الفوز لشيفيلد في شباك استون فيلا في الدقيقتين 50 و73 واهدر جاك جراليش ضربة جزاء لاستون فيلا في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد شيفيلد إلى 25 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد استون فيلا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.