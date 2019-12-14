مجموعة حقوقية: القبض على 400 شخص في احتجاجات بالجزائر ضد الانتخابات

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اعتقلت الشرطة الجزائرية 400 شخص شمال غربي الجزائر خلال احتجاجات مناهضة للانتخابات الرئاسية التي انعقدت أمس الأول الخميس، حسبما قالت جماعة حقوقية جزائرية اليوم السبت.

وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر موقع فيسبوك إن الاعتقالات الجماعية وقعت أمس الجمعة خلال مسيرة سلمية في ولاية وهران.

وتم انتخاب رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بحصوله على 15ر58 بالمئة من الأصوات.

وخلف تبون عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لأمد طويل، حتى اضطر إلى الاستقالة في نيسان/ أبريل الماضي وسط احتجاجات جماعية وضغوط من الجيش القوي.