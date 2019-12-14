رئيس وزراء باكستان يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

وصل رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية هي الرابعة له خلال العام الحالي والتي تأتي ضمن التعاون الثنائي والتواصل المنتظم بين قيادة البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" ان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, وسفير المملكة لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي, وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز, كانوا في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني في مطار الملك خالد الدولي.

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أن زيارة خان "تأتي ضمن التعاون الثنائي والتواصل المنتظم بين قيادة البلدين".

وسبق أن أجرى رئيس الوزراء الباكستاني ثلاث زيارات للسعودية في آيار/مايو وأيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر 2019.

وكانت إسلام أباد قد أعلنت في العام الماضي أن السعودية ستدعم الاقتصاد الباكستاني بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار لمدة عام.

كما وافقت الرياض خلال مشاركة وفد باكستان في فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار في ذلك الوقت على تقديم تسهيلات مؤجلة بقيمة 3 مليارات دولار لشراء النفط على مدار عام، شريطة أن يتم شراؤه من المملكة.

وفي أكتوبر 2018، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده ستلعب دور الوسيط في الحرب الدائرة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وأضاف خان حينها أنه "سيحاول توحيد الدول المسلمة، إضافة للعب دور الوسيط لحل النزاعات بينها".

كما أطلق خان مبادرة طموحة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الخصمين إيران والسعودية، في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ورحبت إيران حينها بمبادرة خان لإحلال "السلام في المنطقة"، مشيرة إلى أن طهران سترد على "أية بادرة حسن نية ببادرة حسن نية وكلمات طيبة".