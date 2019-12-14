وفد من طلاب «حقوق عين شمس» يزور مقر «مكافحة المخدرات»



استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددًا من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس وأعضاء جمعية البحث الجنائى التابعة للجنة الثقافية بالكلية ومشرفيهم، حيث تم خلال الزيارة الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطي المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة في مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلًا عن دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التوعوي الذي تقوم بتنفيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات، سعيًا لحماية المجتمع خاصةً النشء والشباب من الوقوع في براثن تلك الآفة.

وخلال محاضرة ألقاها أحد القيادات الأمنية بالإدارة، تم إيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات من بينها "أسباب التعاطي والإدمان - تأثيرها العضوي والنفسي – كيفية تجنب الوقوع في براثن الإدمان – القضايا الهامة التي تم ضبطها وفقًا لأحدث التقنيات الحديثة"، كما قام الطلاب بزيارة متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذي يحوي مجموعة من الصور والمجسمات التي توضح أساليب الإخفاء والتهريب.

وفي نهاية الزيارة قدم الزائرون الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة والتعرف على جهود أجهزة الوزارة للتصدي والحد من المواد المخدرة وحجبها عن المتعاطين وضبط القائمين على ترويجها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس والجامعات، لغرس السلوكيات الإيجابية والوعي الأمني لديهم، وتنظيم زيارات للمدارس والجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن.