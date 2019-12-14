 الأرجنتين تدرس العودة إلى سياسة «الدولار السياحي» - بوابة الشروق
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الأرجنتين تدرس العودة إلى سياسة «الدولار السياحي»

علم الأرجنتين
علم الأرجنتين
(د ب أ)
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:53 م

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية اليوم السبت أن الأرجنتين قد تعود إلى سياسة "الدولار السياحي"، التي بموجبها يتم تقييم المعاملات الأجنبية نظير تكلفة إضافية على السعر الرسمي، وسط تراجع الاحتياطيات الدولية للبلاد.

وكانت تلك السياسة مطبقة في عهد الرئيسة السابقة ، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، وانتهت في عام 2015، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وعادت دي كيرشنر إلى الحكومة هذا الأسبوع كنائبة للرئيس ألبرتو فرنانديز عقب انتخابات أكتوبر.

وتدرس حكومة فرنانديز فرض رسوم إضافية تصل إلى 20% على الأقل على المشتريات الدولية بما في ذلك تذاكر الطيران والفنادق والمدفوعات على المنصات الرئيسية مثل أمازون ونتفليكس وسبوتيفاي وكلارين.


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