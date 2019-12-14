رئيس أوغندا يعين ماري كيتوتو وزيرة للطاقة

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قرر رئيس أوغندا، يوري موسيفيني تعيين ماري كيتوتو، وزيرة للطاقة بدلا من إيرينى مولوني.
وتم ترشيح إيرينى مولوني لمنصب مستشارة الرئيس، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت كيتوتو في السابق وزيرة الدولة لشؤون المياه والبيئة.