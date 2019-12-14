 رئيس أوغندا يعين ماري كيتوتو وزيرة للطاقة - بوابة الشروق
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رئيس أوغندا يعين ماري كيتوتو وزيرة للطاقة

رئيس أوغندا يوري موسيفيني
رئيس أوغندا يوري موسيفيني
(د ب أ)
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:55 م | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:55 م

قرر رئيس أوغندا، يوري موسيفيني تعيين ماري كيتوتو، وزيرة للطاقة بدلا من إيرينى مولوني.

وتم ترشيح إيرينى مولوني لمنصب مستشارة الرئيس، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت كيتوتو في السابق وزيرة الدولة لشؤون المياه والبيئة.


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