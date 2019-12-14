مسؤول أوروبي: لا بد من تصدي عالمي جماعي لظاهرة الهجرة



دعا ميروسلاف لاجاك وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا إلى المزيد من الاهتمام الدولي الجماعي بالهجرة كظاهرة عالمية .

وقال لاجاك ، في جلسة بمنتدى الدوحة اليوم السبت حول التصدي لتحديات الهجرة :" لا يمكن لأي بلد لوحده أن يواجه هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي كان أحد النتائج المباشرة لتدفق اللاجئين الى أوروبا ومارافقه من مشكلات.

وأضاف أن دول أوروبا عقدت اتفاقات مع تركيا لوضع حد لتدفق المهاجرين ، داعيا الى حماية حدود منطقة شنجن بطريقة أفضل كما يجب التعامل مع سياسة الهجرة الى أوروبا بشكل افضل، وبحث اسباب الهجرة ومعالجتها .

وقال لاجاك إن أوروبا باتت تبدي تفهما أكثر لما تمر به منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مطالبا بشراكة بين أوروبا وأفريقيا ، مضيفا: "إذ لا يمكن التعامل مع ظاهرة الهجرة بمعزل عن مختلف الشركاء."

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كان سخيا للغاية في التعامل مع حماية اللاجئين والمهاجرين، لافتا إلى أن هناك أكثر من مليون شخص دخلوا أوروبا عام 2015 وبسبب عدم قدرة دول الاتحاد على التعامل مع المهاجرين خاصة مع زيادة أعدادهم حدث انقسام واختلاف في طرق التعامل مع ظاهرة المهاجرين من دولة الى أخرى.

وقالت أميرة أفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إن المفوضية تنظر إلى مسألة الهجرة باهتمام كبير، مشيرة إلى أن الإحصائيات تقول إن 80% من الهجرة العالمية تأتي من أفريقيا.

وأضافت أن هناك 20% من الناس في أفريقيا يهاجرون لخارجها ونسبة أكبر تهاجر داخليا في القارة، مؤكدة أن الهجرة حق لكل شخص ولكن يجب أن تكون في إطارها القانوني.